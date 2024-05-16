وزارة العمل : بدء اختبارات الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 12:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، نظمت فعاليات اختبارات المتقدمين للحصول على الدورات التدريبية المجانية في اللغات والقدرات لعدد 109 من الشباب من الجنسين، والبدء في تنفيذ الدورات التدريبية بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين ، وذلك بمعهد الساليزيان الدون بوسكو فرع الأسكندرية ، فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل والمعهد الإيطالي ، بهدف تدريب الشباب على مهن جديدة ومتطورة تتناسب مع سوق العمل الداخلى والخارجى ، حيث تتضمن الدورات التدريبية ٣ مراحل : أولها التدريب على مهن فنية ومنها التركيبات الكهربائية ، وكهرباء تحكم آلي ، و لف محركات كهرباء ، والكترونيات ، وتبريد وتكييف ، و الخراطة ، و لحام اكسجين ، و لحام ارجون ، والخياطة والتفصيل ، وثانيها: دورة لغات ومنها : اللغة الإيطالية ، واللغة الإنجليزية ، وثالثها : دورة على المهارات الحياتية ، تحت إشراف المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ..

وأفاد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهني ،وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، والمهن المستحدثة ، من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة والوحدات المتنقلة بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال للوصول لأكبر عدد ممكن من الخريجين المؤهلين للالتحاق بفرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الخاصة ، وأضاف وكيل المديرية أنه قام بالمرور علي كافة لجان الاختبارات التي أقيمت بمعهد الساليزيان "دون بوسكو" ، مؤكداً على أن الشباب التي ستجتاز الاختبارات ويليها المقابلات الشخصية سيتم إلحاقهم ببرامج التدريب لدى"المعهد الإيطالي" وفقًا للأعداد والشروط والضوابط المُتفق عليها ، كما سيتم التواصل مع الناجحين لتحديد موعد المقابلة الشخصية وتنفيذ الدورات ، كما سيتم الإشراف على الدورات من قبل إدارة المعهد والوزارة .

وأوضح وكيل المديرية ، أنه بحسب "البروتوكول" أيضًا، يلتزم "معهد الدون بوسكو"، بتدريب راغبي العمل التدريب النظرى والعملى وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المعتمدة، والاشتراك مع الوزارة في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين على البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل ، وأشار إلى أن مدة الدورات الفنية ،تتراوح على حسب الدورة بين شهرين الى شهرين ونصف،والدورات اللغوية،شهر و نصف،ودورة مهارات الحياة 15 يوماً ، كما شارك فى الفعاليات الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة العمل ، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب بالمديرية.