وزارة العمل : تبنى الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى ميادين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 12:31 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، ورشة عمل لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية ومديرى المناطق والمكاتب ، قامت بها إدارة الرعاية بالمديرية ، تحت عنوان : "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة عمل امنة" ، بهدف تعزيز معرفة المفتشين ومديري المكاتب والمناطق بكافة السبل وآليات العمل ، وبناء قدراتهم فى تطبيق أحكام قانون العمل ، وتبني تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة وتطبيق القانون والتشريعات الوطنية، ومتابعة القرار ٤٣/٤٤ لوزير العمل وتشجيع المنشآت على إقامة حضانات ، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الآمنة، ومتابعة عمليات التمكين الاقتصادى للمرأة ، ورصد المنشآت الأكثر استجابة لتطبيق ذلك ،ورصد طرق بحث الشكوى داخل المنشآت ،والتأكد من وجود وسيلة وآلية لبحث الشكاوى داخل المنشآت فى سرية تامة ، ووجود اتصالات وعلاقات مستمرة مع الشركات وتشجيع المنشآت على توفير وسيلة مواصلات للعاملين ، وخصوصاً داخل المناطق النائية ، ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة المستمرة فى حماية ورعاية العاملين فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتوفير مناخ عمل مستقر يزيد من الإنتاجية ..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، والعمل على تكثيف التوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين ، والاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وحصولها على حقوقها داخل أماكن العمل ومراعاة المساواة بين الجنسين وتفعيل دور وحدة المساواة داخل مديريات العمل لتقوم بدورها فى هذا الشأن ، وأضاف مدير المديرية ، ان تلك الورشة نظمتها إدارة الرعاية للنهوض بمستوى الأداء ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية ، فى إطار سلسلة من ورش العمل أطلقتها المديرية لمفتشيها ، مؤكداً على أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بين مفتشي العمل حول أحكام القانون ، ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين ، وتوحيد إجراءات التفتيش ، وعمل حصر شامل للمنشآت ميدانياً الأكثر تطبيقا للقانون ، وتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفيرها لإيجاد بيئة عمل امنة وتحديث البيانات داخل المكاتب والمناطق ، تحت إشراف كريستينا إبراهيم مدير إدارة الرعاية بالمديرية .