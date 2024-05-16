ضبط عاطل بقنا لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 12:32 مساءً - أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافة وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – بندقية رصاص وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 صديرى ذخيرة – حزام ذخيرة خرطوش). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.