انت الأن تتابع خبر بكرة يا مدام .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من المناطق الواقعة في نطاق محافظة القليوبية اليوم غدًا الجمعة 17 مايو 2024، قطع الكهرباء، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

وأعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشره على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

أماكن قطع الكهرباء