نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحرية المصرية والبريطانية تنفذان تدريب "مدافع الإسكندرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية، التدريب البحري المشترك (مدافع الإسكندرية)، الذي استمر لعدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية، استمرارًا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقًا لأحدث النظم القتالية.

وتضمنت مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية، وكذا التدريب على الإسعافات الأولية، والتى أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية واحترافية في تنفيذ المهام المكلفين بها.

وحضر ختام فعاليات التدريب، الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية المصرية، والسفير البريطاني وملحق الدفاع البريطاني بجمهورية مصر العربية وعدد من قادة القوات المسلحة.