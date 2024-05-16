نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر - 7" بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر - 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍ من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي والذي استمر فعالياته لعدة أيام بالمياة الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التى أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة في التدريب.

وإشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيانٍ عملى على إقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيرانى لعناصر القوات الجوية، فضلًا عن تقديم المعاونة الجوية للقوات وإستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيدًا لتقدم القوات وتنفيذ الإقتحام بنجاح.

وحضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة فى التدريب وعدد من طلبة الكلية البحرية المصرية والكلية العسكرية التكنولوجية.