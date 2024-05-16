نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف بنك مصر: فرص عمل مجزية ومؤهلات مطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان رسميًا عن وظائف بنك مصر على صفحة بنك مصر الرسمية على لينكد إن.

يتوافر فرص عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة في مختلف التخصصات، بأجور مجزية وتأمينات اجتماعية وصحية. تم الإعلان أيضًا عن الشروط المطلوبة والمهام المتوقعة لكل وظيفة.

سنقدم جميع التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف.

تفاصيل وظائف بنك مصر

للتقدم لوظائف بنك مصر، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

1. الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويحمل إقامة دائمة في مصر.

2. العمر: يجب أن يكون العمر الأقصى للمتقدم 30 سنة.

3. الاختبارات والمؤهلات: يجب على المتقدم أن يجتاز اختبارات كشف طبي واختبارات أخرى تحددها البنك. كما يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية والتعامل مع الكمبيوتر.

4. العلاقات العائلية: يجب ألا يكون لدى المتقدم أقارب يعملون في أي فرع من فروع البنك.

5. المؤهل الدراسي: يجب أن يتوافق المؤهل الدراسي للمتقدم مع التخصصات المطلوبة، وأن يكون لديه تقدير عام جيد على الأقل.

مستندات وظائف بنك مصر

عند التقدم لوظائف بنك مصر، يجب إرفاق المستندات التالية أثناء التسجيل الإلكتروني:

1. شهادة الميلاد الأصلية.

2. 6 صور شخصية خلفية بيضاء.

3. شهادة التخرج بتقدير عام جيد كحد أدنى.

4. شهادة الخدمة العسكرية (للذكور).

5. شهادة الخدمة العامة (للإناث).

تخصصات وظائف بنك مصر

إذا توافرت لديك المؤهلات المطلوبة، فيمكنك التقدم لوظائف بنك مصر التي تتناسب مع مؤهلك الدراسي. التخصصات المطلوبة هي:

1. موظف التمويل الأصغر (القاهرة).

2. موظف خدمة العملاء (جنوب سيناء).

3. مصمم مرئي (القاهرة).

4. مدير إدارة حلول "ATSM"، تكنولوجيا المعلومات (القاهرة).

5. مديرالتسويق الرقمي (القاهرة).

كيفية التقديم لوظائف بنك مصر

للتقديم على وظائف بنك مصر، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع بنك مصر الرسمي على الإنترنت.

2. قم بتعبئة استمارة التسجيل الإلكتروني، وتأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

3. قم برفع المستندات المطلوبة، مثل شهادة الميلاد وشهادة التخرج والصور الشخصية.

4. انتظر التواصل من قبل فريق التوظيف في بنك مصر، الذي سيقوم بمراجعة طلبك واتخاذ الإجراءات اللازمة.

5. في حالة قبول طلبك، ستتلقى إشعارًا بموعد المقابلة الشخصية أو أي اختبارات إضافية.

6. قم بإكمال المقابلة الشخصية أو الاختبارات الإضافية واتبع التعليمات المقدمة.

7. في حالة نجاحك في المقابلة أو الاختبارات، ستتلقى عرض العمل من بنك مصر.

8. قم بالموافقة على العرض واتباع الإجراءات المطلوبة لإكمال عملية التوظيف.