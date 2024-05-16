انت الأن تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 16 مايو.. استقرار وهدوء بالأسواق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الأرز الشعير.. استقر سعر الأرز الشعير اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 خلال التعاملات اليومية الصباحية في الأسواق، ويكون ذلك لنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، كما ثبتت أسعار الأرز الأبيض لنوعيه كسر 5% وكسر 3%.

كما يقدم موقع «دوت الخليج»،

تحديث يومي حول سعر طن الأرز الشعير اليوم وذلك لأنه من أهم ما يهم المواطنين، وكذلك كل ما يتعلق بالخدمة، علما بأن السعر يتم تحديده بناء على نوع الأرز وطبيعة حبته وجودته، كذلك والشركة التي تقوم بإنتاجه، كما يمكن الاطلاع على كافة الخدمات من خلال الضغط هنا.

سعر الأرز الشعير اليوم

حيث سجل أسعار الأرز الشعير في مصر اليوم لنوع رفيع الحبة عند مستوي 16000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر الأرز الشعير اليوم لنوع عريض الحبة عند مستوي 17000 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأرز المصري اليوم 2024

فيما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% وسجل الطن عند نحو 26500 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأرز المصري اليوم رفيع الحبة كسر 3% وسجل الطن عند نحو 24500 جنيه للطن الواحد.

سعر الأرز اليوم

سعر كيلو الأرز للمستهلك عند 32 جنيها، وتختلف الأسعار ما بين المنطقة والأخرى أيضا.

سجل سعر الأرز اليوم ضمن صرف المقررات التموينية، والذي يتم صرفه للمستحقين لبطاقة الدعم عند 12.6 جنيها

أسعار السلع الأساسية اليوم