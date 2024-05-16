وزيره البيئة توجه بالمتابعة الدورية مع الشركة القائمة علي تشغيل وصيانة النظام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 01:28 مساءً - فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة المتابعة الدورية مع الشركة القائمة علي تشغيل وصيانة النظام الالكترونى الوطنى للمخلفات (wims) والممول من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة - مكون الدعم الفنى بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الالمانى giz ، عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماع برئاسة الاستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات مع ممثلى شركة "جيسكون " المسئولة عن تنفيذ الاصدار الالكترونى لمنظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات ، حيث يتم التسجيل للشركات والدفع الالكترونى من خلال الدخول على الموقع الالكترونى. wims.wmra.gov.eg

وقد تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ومنها العمل على تمديد عقد الصيانة الخاص بمنظومة التصاريح والتراخيص، وأهمية الصيانة الدورية للنظام لمواجهة المشاكل التى تواجهه فى اى وقت ، وايضا تنفيذ التعديلات المطلوبة والتى أوصت بها الادارات الفنية المختصة، ونقل النظام الي مقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة .

كما تم مناقشة الأنظمة التي تم الانتهاء منها وفي مرحلة التجربة وتشمل سجل المخلفات ،وزيوت الطعام المستعملة والبلاستك احادي الاستخدام ،ومنظومة التظلمات الإلكترونية ، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى (GIZ) وهى الجهة الممولة للنظام الالكترونى الوطنى للمخلفات (wims) لتحديد الاولويات المطلوبة لتصميم واستكمال النظام الإلكتروني.