الطاهري: مصر صوت العقل والأكثر دراية بالألم والخطر فى الإقليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 01:29 مساءً - قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام البحرينية، وتتصدر صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين الصحافة البحرينية، مما يعكس أهمية ومحورية مصر في العالم العربي من جهة والعلاقة شديدة التميز بين مصر والبحرين.

وأضاف خلال تصريح لشاشة "إكسترا نيوز" على هامش فعاليات القمة العربية من البحرين: "القمة العربية تقف بين مسارين، إما مسار السلام والتنمية والاستقرار والأمن للإقليم، أو مسار القتال والفوضى والدمار لهذا الإقليم"، مؤكدا أن مصر لها مبادئ واضحة وراسخة وستشرح اليوم أمام القادة العرب موقفها الثابت من كل هذه التحديات، وموقفها الثابت من أهمية دعم الاستقرار في المنطقة، وأن مصر رغم كل هذه الظروف الصعبة ما زالت تتطلع إلى الاستقرار والأمن الإقليمي.

وتابع أن مصر هي صوت العقل والحكمة، وهي الأكثر دراية بالألم الذي يمر به الإقليم والخطر الذي يمر به، وهو ما ستعبر عنه الكلمة المصرية اليوم التى من المنتظر أن يلقيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.