زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في مصر لعام 2024 (موعد التطبيق)

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أحمد جودة - القاهرة - أثار قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اهتمام الموظفين في مصر، خصوصًا مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.

ويأتي هذا القرار بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيتم تنفيذ القرار بالتزامن مع صرف مرتبات شهر مايو.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

حددت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لجميع العاملين في الدولة بمختلف الوزارات والهيئات، بما في ذلك الجهات التابعة لها.

ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف المرتبات يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024. كما خصصت الوزارة ثلاثة أيام إضافية خلال الشهر نفسه لصرف جميع المتأخرات المستحقة للعاملين، حيث ستبدأ عملية صرف المتأخرات من يوم الخميس الموافق 23 مايو وتستمر حتى الأربعاء 29 مايو.

تساؤلات الموظفين حول تطبيق الزيادة

يتساءل الموظفون حول الموعد الدقيق لصرف المرتبات وما إذا كانت الزيادة الجديدة ستطبق بالكامل على رواتب شهر مايو. ينتظر الموظفون بفارغ الصبر الإعلان الرسمي من الجهات المعنية، حيث تمثل الرواتب مصدر الدخل الرئيسي للكثيرين وتؤثر بشكل مباشر على حياتهم المالية والاجتماعية.

جدول زيادة المرتبات الجديدة في مصر لعام 2024

يظهر جدول زيادة المرتبات الجديدة في مصر لعام 2024 التغييرات في المرتبات لمختلف الدرجات الوظيفية كما يلي:

- مرتبات الدرجة الأولى: تصل إلى 8200 جنيه.

- مرتبات المدير العام: تصل إلى 9200 جنيه.

- مرتبات الدرجة العالية: تصل إلى 10200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الممتازة: تصل إلى 12200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثانية: تصل إلى 8000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثالثة: تصل إلى 7500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة: تصل إلى 7000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الخامسة: تصل إلى 6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة السادسة: تصل إلى 6000 جنيه.

يترقب الموظفون في القطاعين العام والخاص تنفيذ هذه الزيادات وتأثيرها على رواتبهم بدءًا من شهر مايو 2024، مما يعزز من استقرارهم المالي والاجتماعي.