نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة: العربي في مستوى الطالب المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى طلاب الشهادة الإعدادية 2024، منذ قليل، من أداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، في أول أيام انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023/2024 بمحافظة القاهرة.

ومن أمام مدرسة سعد مهران الخاصة، التابعة لإدارة البساتين التعليمية، اجمع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 من سهولة امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.

وقالت أشرقت محمد، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بأن امتحان اللغة العربية، جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولكن بعض الصعوبة جاءت بسؤالين في النحو الأول بالإعراب والأخر في جزء الاستخراج.

وأوضحت الطالبة ريماس حسين، بأن هناك صعوبة بسيطة في بعض المعاني بأجزاء الامتحان، قائلة:" ولكن مضمون باقي الامتحان الحمدلله سهل ومباشر ".

وأكدت الطالبة مريم إبراهيم، أن جميع أسئلة امتحان اللغة العربية جاء مباشرة وبلا تعقيد.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، صباح اليوم.