كلية صيدلة بنات الأزهر بالقاهرة تفوز بالمركز الثالث في مسابقة التغذية العلاجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 02:25 مساءً - تأكيدًا على عناية واهتمام جامعة الأزهر بالعلوم التطبيقية جنبًا إلى جنب مع اهتمامها بالعلوم العربية والشرعية وبدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ حققت كلية الصيدلة بنات بالقاهرة فوزًا كبيرًا بعد منافسات قوية بين طلاب كليات الصيدلة الحكومية والخاصة بإجمالي 37 كلية في مسابقة PHocus السنوية للاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة EPSF والتي أقيمت هذا العام في الجامعة الروسية ERU.

وقدمت الدكتورة زينب القصبي زلط، عميدة الكلية، التهنئة بهذا التفوق الذي حققته الطالبة منة الله رضا عبد المهيمن، الطالبة بالفرقة الثالثة Clinical.

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنات بالقاهرة شهدت تطورًا كبيرًا في جميع المجالات العلمية والأنشطة الطلابية والخدمات المجتمعية بفضل الله تعالى، ثم تعاون أسرة الكلية الدكتورة هبة الله إبراهيم، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سمر زكي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مني كمال، المشرف الأكاديمي للطالبات الاتحاد EPSF، وجميع أسرة الكلية في مختلف الإدارات،والكلية معتمدة وحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.