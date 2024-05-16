تجديد حبس سائق أوبر المتهم بالتعدى على سيدة بمدينة نصر 15 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 02:26 مساءً - قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، تجديد حبس سائق أوبر 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التعدى على سيدة واصابتها .

أقوال سيدة أوبر

وقررت نيابة ثان مدينة نصر، صرف "سيدة أوبر" بعد استكمال التحقيقات معها وعرض المتهم عليها حيث تعرفت عليه وأصيبت بالانهيار عقب مشاهدتها للمتهم.

واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها التي أكدت أن المتهم توقف بسيارته في الشارع بحجة أنه يريد شرب المياه ثم فوجئت بتهديده لها بسلاح أبيض وحاول الاعتداء عليها، ولكنها تمكنت من الهرب.

وقالت شقيقة "سيدة أوبر" إن جهات التحقيق أمرت بعرض شقيقتها على الطب الشرعى، بعد ضبط السلاح المستخدم فى الحادث وهو "كتر" والذى اعتدى به سائق اوبر على المجنى عليها أثناء محاولته التعدى عليها ،لكنها قاومته.

أقوال المتهم

وانكر "سائق أوبر" الاعتداء على سيدة أمام جهات التحقيق، حيث قال المتهم إن خلاف حدث بينه وبين المجنى عليها، بسب طريقة الدفع قيمة رحلة بسيارته حيث كان يرغب في دفع قيمة الرحلة كاش، بينما طلبت هي الدفع بالفيزا، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية.

وأضاف المتهم أنه لم يقوم بإلغاء الرحلة، بينما قامت شقيقتها بإلغاء الرحلة، حيث قامت المجنى عليها بالنزول من السيارة.

تفاصيل الواقعة

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق على سيدة بالقاهرة حيث تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وكان بحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عن إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه وتبين أنه مقيم فى المقطم كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال شاهد الواقعة، إنه أثناء سيره شاهد فتاة تركض بسرعة، فتوقف بسيارته ووجدها تنزف وتقول إن سائق أوبر حاول الاعتداء عليها فحاول إسعافها ونقلها إلى المستشفى.