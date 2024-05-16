ضربات أمنية قوية لضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 02:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (26) قضية حيازة أسلحة نارية.. عبارة عن (16 بندقية آلية

- 24 بندقية خرطوش – طبنجة - 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (26 متهم "لـ 18 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الشابو") بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (411) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الشابو).. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات).

تنفيذ عدد (808) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو- 5,500 كيلو جرام هيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. وكذا (بندقية خرطوش ، 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية من مخدر الحشيش)..بحوزة (5 متهمين).

ضبط عدد (7) قضايا أسلحة نارية وبيضاء ..ضُبط خلالهم (2 فرد محلى ، طبنجة ، 5 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة(7 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.