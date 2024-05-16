ملك البحرين: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام.. ومصلحة الشعب الفلسطيني ترتكز على وحدة الصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 02:26 مساءً - قال ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة إن مصلحة الشعب الفلسطيني ترتكز على وحدة الصف كهدف منشود ونؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ودعا ملك البحرين خلال كلمته في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام.

وأضاف "نجدد العزم لمستقبل واعد للأمة العربية نستبشر فيه الخير لشعوبها ودول العالم كافة.

ولفت إلى أنه يجب بلورة موقف عربي ودولي مشترك يعتمد على التضامن لوقف الحروب وإحلال السلام العادل.