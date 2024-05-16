انت الأن تتابع خبر قرار عاجل من الحكومة بمنع بيع العقارات في القرى على السوق العقاري!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبذل الحكومة المصرية جهودًا مكثفة للحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال فرض ضوابط صارمة على بيع الأراضي والعقارات في البلاد، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وفي هذا السياق، تم تحديث التشريعات لتشمل شروطًا معقدة تسعى للحد من الاعتداءات الغير قانونية على هذه الأراضي. وأوضحت السلطات أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجيهات القيادة العليا التي تضمنت أيضًا تنفيذ مسوح جوية للمباني وتحديث قوائم البناء لحماية الأراضي الزراعية.

الشروط المفروضة على بيع الأراضي تشدد على أن يكون البيع محدودًا بما لا يزيد عن عقارين لكل فرد، وذلك لأغراض السكن الخاص بالمشتري وعائلته، بحيث لا تتجاوز مساحة العقار الواحد أربعة آلاف متر مربع، ويجب أن يكون خارج المناطق المصنفة كآثار.

كما أن مجلس الوزراء بإمكانه وضع قواعد خاصة للتملك في المناطق السياحية والتجمعات العمرانية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأجانب دفع قيمة الأرض بالدولار وتحويل المبلغ من الخارج، ويُسمح لهم باختيار الأرض التي يفضلونها للشراء.

بخصوص الاستثناءات، يُذكر أن هناك بعضها مثل العقارات أو القطع الأرضية الموروثة التي لم تخضع لتعديلات، حيث تُعفى من الضريبة الجديدة بنسبة 2.5% عند بيعها.

هذه التدابير تهدف بوضوح إلى تعزيز الحفاظ على الرقعة الزراعية وتخطيط المساحات العمرانية بشكل يضمن استدامة التنمية وحماية التراث الثقافي والطبيعي في مصر.