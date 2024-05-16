نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة أسوان تنظم برنامجًا تدريبيًا لقادة المستقبل "شباب الجمهورية الجديدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت جامعة أسوان، تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة وباشراف الدكتور لؤي سعدالدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، برنامجًا تدريبيًا مميزًا لقادة المستقبل في الفترة من 11 مايو إلى 14 مايو. شاركت في البرنامج جامعات جنوب الوادي والأقصر، وشهدت الفعاليات مشاركة متميزة من الطلاب.

تأتي فكرة إقامة هذا البرنامج الغير مسبوق على مستوى الجامعات المصرية من الاستاذ اسلام يوسف، مستشار رئيس الجامعة ومنسق عام البرنامج. وقد أشاد رئيس الجامعة في كلمته بفكرة البرنامج والمشاركة المتميزة من وفود جامعتي جنوب الوادي والأقصر، مؤكدًا أن مشاركتهم كان لها أثر بالغ في نجاح البرنامج.

تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش التدريبية التي تناولت مجالات العلوم الإدارية القيادية والعلوم المحلية وأساسيات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة الفعاليات وريادة الأعمال والمبادرات الطلابية ومكافحة الفساد والقيادة وأنواع الشخصيات واحترام الذات والتسويق الذاتي والذكاء الاجتماعي ومهارات إدارة الوقت.

وشمل البرنامج أيضًا أنشطة موازية وأنشطة رياضية للمشاركين، مما أعطى البرنامج طابعًا شاملًا ومتنوعًا.

على هامش البرنامج، قام رئيس الجامعة بتكريم طلاب كلية الهندسة بجامعة أسوان لمبادرتهم النبيلة في إلغاء حفل التخرج لصالح تطوير مسجد الكلية. وتفاعل رئيس الجامعة بسرعة من خلال تنظيم حفلة تكريمية لهم تحت رعايته الكريمة.

وفي لفتة إنسانية جميلة، قام رئيس الجامعة بتكريم روح الراحل محمود رشدي، مقرر طلاب من أجل مصر جنوب الوادي، تقديرًا لدوره المثالي في الأنشطة الطلابية بجامعات الصعيد.

في ختام البرنامج:

قام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب المشاركين وتسليمهم شهادات تقدير عن جهودهم ومشاركتهم الفعالة في البرنامج التدريبي. كما عبر الطلاب عن فرحتهم وامتنانهم للجامعة على تنظيم هذا البرنامج القيم الذي ساهم في تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز قدراتهم الشخصية.

يعكس برنامج "شباب الجمهورية الجديدة" رؤية جامعة أسوان في تطوير الشباب القادة وتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل. وتأمل الجامعة في أن يكون هذا البرنامج بداية لرحلة ناجحة للطلاب نحو القيادة والتميز في مختلف المجالات.

وبهذا البرنامج التدريبي، تؤكد جامعة أسوان مرة أخرى التزامها بتطوير الطلاب وتمكينهم ليصبحوا قادة مبدعين ومؤثرين في المجتمع. وتعد هذه المبادرة النموذج الجديد الذي يمكن أن يحتذى به من قبل الجامعات الأخرى في مصر وفي جميع أنحاء العالم.

إن نجاح برنامج "شباب الجمهورية الجديدة" يعزز مكانة جامعة أسوان كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال تنمية القادة الشباب وتعزيز الابتكار والتميز الأكاديمي. ونأمل أن يستمر البرنامج في المستقبل ويتم توسيع نطاقه ليعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الطلاب والجامعات في مصر.