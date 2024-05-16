نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شيخ الأزهر يتسلم دعوة رسمية من رئيس أذربيجان لحضور قمة المناخ COP29 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلم السفير الدكتور الخان بولوخو، سفير أذربيجان لدى القاهرة، دعوة الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، لفضيلة الإمام الأكبرالدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لزيارة البلاد خلال شهر نوفمبر المقبل، والمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP29 المنعقدة في العاصمة باكو، والقمة المرتقبة لرموز الأديان المختلفة والمؤسسات الدينية من أجل المناخ، ومناقشة سُبُل تعزيز التعاون مع الأزهر في مجال حوار الأديان، والاستفادة من خبراته الكبيرة في هذا الشأن.

ورحب شيخ الأزهر بهذه الدعوة، مرسلًا تحياته للرئيس إلهام علييف، وتقديره له على هذه الدعوة، وتطلع فضيلته لتلبيتها والمشاركة في هذه القمة المهمة.

وتمنى شيخ الأزهر، أن تحظَى هذه القمة بمناقشات جادة لأزمة تغير المناخ، والخروج بقراراتٍ ملزمةٍ للقوى الاقتصادية الكبرى، ومنصفة للدول النامية؛ الأكثر تضررًا من تداعيات الآثار السلبية لهذه الأزمة الخطيرة.