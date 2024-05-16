نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بسوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الخميس، فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج لخدمة أهالى قرية أولاد يحيى والتى نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مشروع دار وسلامة في إطار المشروع القومى لمؤسسة حياة كريمة وبتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية وبمشاركة مؤسسة صناع الحياة مصر والتى تستمر على مدار يومين.

وذلك تحت رعايةأ.د هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية واللواء. طارق الفقى محافظ سوهاج وأ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق طبي أ.د هالة سويد وكيل كلية الطب الشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إداري اللواء / حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى سياقه أوضحت أ.د. غادة فاروق حرص إدارة الجامعة والقطاع على تحقيق الدور المجتمعى الذى تتبناه جامعة عين شمس بتنفيذ مشروع دار وسلامة بقرية أولاد يحيى والذى يأتى تتويجًا للجهود المكثفة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية ومؤسسة صناع الحياة ومحافظة سوهاج وتفعيلًا لبروتوكول التعاون الذى تم توقعية فى مارس 2023 مع وزارة التخطيط، ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية والجامعة، لتطوير القرى الأكثر احتياجًا تحت مظلة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"

كما أكدت سيادتها حرص إدارة الجامعة على تنفيذ عدد من القوافل التنموية الشاملة المتميزة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا فى مختلف المحافظات وبشكل دائم على مدار العام للإسهام فى تطوير وخدمة المجتمع في إطار أهداف التنمية المستدامة لمصر 2023، من تحقيق العدالة الاجتماعية التي تركز على البعدين البشري بتحقيق حياة كريمة، وصيانة حقوق الإنسان، وتحقيق التكافؤ في الفرص.

حيث إستقبال اللواء طارق محمد محمد الفقي محافظ سوهاج ودكتور أحمد القاضى نائب محافظة سوهاج وفد من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، وممثلين عن وزارة التخطيط، ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، ومؤسسة صناع الحياة، وقيادات وحدة حياة كريمة بالمحافظة، للوقوف على ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة بمشروع "دار وسلامة " والتى تضمنت عمل بحث حالة للأسرة الفقيرة المرشحة للتدخل، وتحديد الأسر الأكثر إستحقاقًا، واعتماد الحالات المستحقة والمطابقة للشروط والمعايير.

كما تم رصد المنازل التى تحتاج إلى خدمة توصيل مرفق الصرف الصحي، وخدمة توصيل مرفق المياة (تم إستهداف 60 وصله ثم تم توسيع الوصلات إلى 500 وصلة مياه لتغطية الإحتياجات)، والتعاقد مع شركة المياة والصرف الصحي واستخراج التصاريح اللازمة لذلك، كما تم مناقشة التحديات التى واجهت عملية التنفيذ وكيفية التغلب عليها.

وكذلك متابعة أعمال القافلة التى تضم محور طبي وتوعوي ومحو أمية وذلك بمشاركة كليات " كلية الطب - كلية التمريض - كلية الصيدلة - كلية طب الأسنان - كلية التربية النوعية" ومركز تعليم الكبار.

وقد شهدت عيادات القافلة إقبال كثيف فى مختلف التخصصات "باطنة - أطفال - نساء - جلدية - رمد - أنف وأذن - قلب - صدر - جراحة أوعية دموية جراحة مخ وأعصاب - أسنان - تخاطب" وصيدلية تقدم خدمتها الدوائيه بالمجان إلى جانب عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال وحملات توعية وفتح فصول للراغبين فى التحرر من الأمية.

كما تم إجراء جلسة تشاورية مع أهالى القرية، والمسؤولين لإستطلاع أراهم فى المشروعات الجاري تنفيذها، والتحديات التى تواجه المواطنين فى القرية ورصد احتياجتهم وتقديم التدخلات العاجلة لهم، وقد أبدى أهالى القرية سعادتهم بإختيار الأسر الأولى بالرعاية، ثم قام الوفد بإجراء زيارة ميدانية للقرية لتفقد عدد من منازل الأسر الأولى بالرعاية والمشروعات التنموية الجارى تنفيذها ضمن مشروع "حياة كريمة".