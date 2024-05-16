عاجل - القمة العربية.. الرئيس السيسي: التاريخ سيتوقف طويلا أمام حرب غزة ليسجل مأساة كبرى

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أحمد جودة - القاهرة - القمة العربية.. الرئيس السيسي: التاريخ سيتوقف طويلا أمام حرب غزة ليسجل مأساة كبرى.. قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام حرب غزة ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان فى القتل والانتقام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية الـ 33 المنعقدة فى العاصمة البحرينية المنامة، وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبناءه والسعى لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولى بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية.

الرئيس السيسي: القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي تمر به منطقتنا

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر بها منطقتنا فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الـ 33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين، مسار السلام والاستقرار والامل أو مسار الفوضى والدمار الذى يدفع اليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة.

القمة العربية.. جوتيريش يوجه رسالة لـ إسرائيل بشأن الهجوم على رفح الفلسطينية

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إننا نجتمع هنا وقلوبنا تنفطر لما يحدث للفلسطينيين في غزة، إن الحرب في غزة جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها.

أضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته بالقمة العربية الـ 33، إن هذا النزاع، بمعدّله وحجمه هذين، هو الأكثر فتكًا من بين كل ما شهدته من نزاعات كأمين عام بالنسبة للمدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين وزملائنا في الأمم المتحدة.

وتابع أنه لا يمكن تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، بيد أن الخسائر في صفوف المدنيين لا تزال تتصاعد، وقد امحت عائلات بأسرها عن بكرة أبيها، وأصيب الأطفال بصدمات نفسية ولحق بهم أذى سيلازمهم مدى الحياة، ويحرم الناس من أبسط المقومات الأساسية للبقاء، وثمة مجاعة تلوح في الأفق.

وأشار إلى أنه لا يمكن قبول أي هجوم على رفح، إذ من شأنه إحداث موجة أخرى من الألم والبؤس بينما نحن في حاجة إلى موجة من المساعدات المنقذة للأرواح.

القمة العربية.. ماذا قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن مصر بشأن جهودها في غزة؟

وثمن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، الجهود المصرية في مساعيها لحل الأزمة الجارية فى قطاع غزة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لوقف الحرب في غزة، وإعمال الحل السياسى على مبدأ حل الدولتين.

وناشد رئيس المفوضية الإفريقية، خلال كلمته بالقمة العربية الـ 33 في البحرين، العالم الضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القمة العربية في دورتها الحالية تنعقد في ظروف في غاية التعقيد في ظل الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

ملك البحرين: القمة العربية تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة

وقدم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، التحية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة، مجددًا العزم والأمل المشترك لمستقبل واعد لأمتنا العربية، متشرفًا بتسلم رئاسة القمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وأضاف ملك البحرين، خلال كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القمة العربية تنعقد اليوم وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد من حروب مدمرة ومأسي إنسانية مؤلمة وتهديدات تمس أمتنا في هويتها وأمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأشار أنه مع استمرار هذه المخاطر المحيطة بأمنا القومي العربي، يتزايد حد المسؤولية المُلقاة على عاتقنا لحماية مسيرتنا العربية المشتركة ولفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنميةن تُقربنا من تطلعاتنا المشروعة كقوة حضارية قادرة على فهم متطلبات العصر ومواكبة عجلة تقدمه.

القمة العربية.. أبو الغيط: أقرب أصدقاء إسرائيل عاجزون عن لجمها

وقال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن الشعوب العربية لن تنسى ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي، وهو يستهدف النساء والأطفال.

أضاف أمين عام جامعة الدول العربية، خلال كلمته بالقمة العربية الـ33 المنعقدة في البحرين، قد صار العالم كله مدركا لحقيقة باتت ساطعة وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان.

وتابع أبو الغيط، أنه وللأسف قدمت بعض الدول الغربية غطاء سياسيا، بالذات مع بداية العدوان، لكي تمارس إسرائيل هذا الإجرام في قطاع غزة، واليوم يقف حتى أقرب أصدقائها عاجزا عن لجمها.

القمة العربية.. ولي العهد السعودي يدعو إلى وقف أي أنشطة تؤثر على الملاحة البحرية

وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن بلاده ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، داعيا المزيد من الدول إلى المضي قدما في الاعتراف الثنائي.

وأضاف ولي العهد، خلال كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المملكة تسعى إلى تحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمي.

وتابع أن من هذا المنطلق تواصل المملكة تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف والتوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة، والأزمة في السودان من أجل تثبيت الهدنة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق بما يحفظ للسودان الشقيق وحدته وسيادته ويمكنه من استعادة أمنه واستقراره في مسيرة مستقبل أفضل بإذن الله، مؤكدًا أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر، وحرية الملاحة فيه تعد مطلبا دوليا يتعلق بمصالح العالم أجمع، وندعو إلى التوقف عن أي نشاط يؤثر على أمن وسلام الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن المملكة على ثقة بأن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية لن يحول دون الجهود المشتركة لمواجهة التحديات، والمضي قدما لمواصلة مسيرة التطور والتنمية المستدامة بما يعود بالرخاء والازدهار على الدول العربية ويحقق تطلعاتها.