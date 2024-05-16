تسامح العرب مع الدعاية الصـهيـونية في بلادهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 03:31 مساءً - «وجد الصـهيـونيون ظروفًا ملائمة بتسامح العرب تجاه الأديان السماوية لنشر دعايتهم في داخل البلاد العربية التي كان معظمها خاضعًا للنفوذ البريطاني. وأغرب ما قرأت من هذه المنشورات كتاب ألفه باللغة العربية كاتب يهـودي صـهيـوني يدعى إيلي ليفي أبو عسل وعنوانــــــه: «يقظة العالم اليهـودي»، طبع بالقاهرة سنة ١٩٣٤م، نعم إنه لغريب وغريب جدًا ما قرأته في هذا الكتاب، والأغرب أنه سمح بنشره في بلد عربي. إن مؤلف هذا الكتاب يعتبر هرتزل صنوًا لموسى عليه السلام وأنه ظهر لإتمام مهمة موسى في تحقيق استعمار اليهـود لفلسطـين، وأن الحركة الصهيـونية إن هي إلا تكملة رسالة موسى إلى شعبه، وهكذا يجعل هرتزل بمصاف الأنبياء الذين يجب تقديسهم».

- العرب واليهود في التاريخ «حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الأثرية»، المؤرخ العراقيّ الدكتور أحمد سوسة