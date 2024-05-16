اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين غسلا 25 مليون جنيه من تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 03:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير التقارير والشهادات الطبية المنسوب صدورها للعديد من المستشفيات والعيادات الطبية وترويجها على عملائهما بمقابل مادى ، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بقرابة (25مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.