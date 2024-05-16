سفير مصر في البرتغال يتسلم جائزة الرئيس السيسي «بطل السلام 2024» من برلمان دول البحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 03:32 مساءً - تسلم السفير وائل النجار سفير مصر في البرتغال جائزة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بطل السلام 2024" من الجمعية العامة لبرلمان دول البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحضور 43 دولة.

ورحب السفير النجار، خلال كلمته، التي نقلتها قناة "صدي البلد" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، بالسادة الحضور، موجها رسالة تقدير وامتنان عبر خلالها نيابة، عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الاعتزاز بهذا التكريم.

وأشار إلى أن هذا التكريم هو خير دليل على تفاني الدولة المصرية بكافة قطاعاتها الرسمية والأهلية، تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مما يعكس إيماننا الراسخ بأن التكاتف والتعاون المشترك يمكن أن يواجه ويتغلب على كافة التحديات.

وأكد السفير المصري في البرتغال، أن مصر ظلت وستظل دولة داعمة للسلام، ومساندة لكافة الجهود الإقليمية والدولية لإحلاله في مختلف مناطق النزاع، موضحا أن الدولة المصرية ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، كانت تعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع بكافة الطرق والوسائل.

وأضاف السفير النجار أن الدولة المصرية وقيادتها متمثله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبلت العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف العمل على منع اتساع دائرة الصراع، حفاظا على الاستقرار ودعما للسلام ولوقف إراقة دماء الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الدولة المصرية تتطلع في هذه المرحلة الدقيقة على تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية للعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تواجه الشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لتهجيرهم من أراضيهم، مؤكدا أن هذا لن يتحقق ألا من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ كل أشكال المساعدات الإغاثية والإنسانية لكافة مناطق القطاع والعمل الجاد والدؤوب على إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي ختامه كلمته، جدد سفير مصر في البرتغال امتنانه للجمعية العامة للبحر الأبيض المتوسط على هذا التكريم ومتابعتها الحثيثة للجهود المصرية ولجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإرساء السلام، والتأكيد على تطلع مصر تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمزيد من التعاون والشراكة المثمرة في المستقبل من أجل تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.