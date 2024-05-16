أمين عام الأمم المتحدة: من الضرروي العمل على تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 03:32 مساءً - قال الأمين العام الأمم المتحدة أنطوني جوتيريش إنه من الضرروي العمل على تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد جوتيريش أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية غبر مقبول بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش إنه لا مبرر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال خلال كلمته في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة أنه "لا مبرر للعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني"