القمة العربية.. أمين عام الجامعة العربية: أقرب أصدقاء إسرائيل عاجزون عن لجمها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 03:32 مساءً -

قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن الشعوب العربية لن تنسى ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي، وهو يستهدف النساء والأطفال.

أضاف أمين عام جامعة الدول العربية، خلال كلمته بـ القمة العربية الـ 33 المنعقدة في البحرين، قد صار العالم كله مدركا لحقيقة باتت ساطعة وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان.

تابع أبو الغيط، وللأسف قدمت بعض الدول الغربية غطاء سياسيا، بالذات مع بداية العدوان، لكي تمارس إسرائيل هذا الإجرام في قطاع غزة، واليوم يقف حتى أقرب أصدقائها عاجزا عن لجمها.