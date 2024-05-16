الرئيس السيسي: التاريخ سيتوقف طويلاً أمام حرب غزة ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 03:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التاريخ سيتوقف طويلاً إن التاريخ سيتوقف طويلاً.. أمام تلك الحرب (الحرب الإسرائيلية على غزة) .. ليسجل مأساة كبرى.. عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل.. وتجويعه وترويعه.. وتشريد أبنائه.. والسعي لتهجيرهم قسرياً.. واستيطان أراضيهم.. وسط عجز مؤسف.. من المجتمع الدولي.. بقواه الفاعلة.. ومؤسساته الأممية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أن مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة، وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية.

وأضاف أن على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسار السلام أو مسار الفوضى والدمار.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا في ظل الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني.