الرئيس السيسي: مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يُمسِك بها دعاة الحروب والمعارك الصِفرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 03:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يُمسِك بها دعاة الحروب والمعارك الصِفرية.

وأَضاف خلال كلمته في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أن مصر تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء.. في محاولات جادة ومستميتة.. لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هاوية عميقة.

وأضاف السيسي "إننا، لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية.. الراغبة في إنهاء الاحتلال.. ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين.. ووجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها.. والمراوغة حول الجهود المبذولة.. لوقف إطلاق النار.. بل والمضي قدماً.. في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح.. فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح.. من جانبه الفلسطيني.. لإحكام الحصار على القطاع".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أطفال فلسطين الذين قُتِل ويُتِّم منهم عشرات الآلاف في غزة ستظل حقوقهم سيفاً مُسَلَطّاً على ضمير الإنسانية.

وأَضاف الرئيس إن التاريخ سيتوقف طويلاً إن التاريخ سيتوقف طويلاً.. أمام تلك الحرب (الحرب الإسرائيلية على غزة) .. ليسجل مأساة كبرى.. عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل.. وتجويعه وترويعه.. وتشريد أبنائه.. والسعي لتهجيرهم قسرياً.. واستيطان أراضيهم.. وسط عجز مؤسف.. من المجتمع الدولي.. بقواه الفاعلة.. ومؤسساته الأممية.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة، وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية.

وأكد أن على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسار السلام أو مسار الفوضى والدمار.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا في ظل الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني.