الصحة: إغلاق 4 أماكن خاصة "جلدية وليزر" مخالفة بمدينة نصر

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أحمد جودة - القاهرة - استكمالًا لحملات المرور واحكام الرقابة على المنشأت التي تقدم خدمات طبية دون ترخيص..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 4 منشآت خاصة "جلدية وليزر" مخالفة، بمنطقة مدينة نصر، محافظة القاهرة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه استكمالًا لخطة الوزارة للمرور على المنشأت الطبية الخاصة للتأكد من استفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لاحكام الرقابة عليها، فقد تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص وفريق من العلاج الحر بمحافظة القاهرة، وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية للمرور على عدد من العيادات الخاصة والتى تروج لانشطتها على صفحات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أن المرور أسفر عن اغلاق 4 عيادات منشآت "جلدية وليزر" تعمل فى مجال التجميل، لافتا إلى ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت تنوعت مابين " عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، وادارة منشأة دون ترخيص، تشغيل عمالة غير مؤهلة، استخدام اجهزة ليزر غير مرخصة، عدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى"، كما تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدا أنه تم غلق وتشميع تلك المنشآت، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق.

وأكد "زكي" حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.