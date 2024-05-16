عاجل - رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع

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أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وكان رئيس الوزراء، فى اجتماع اللجنة الأخير قد أكد أن الحكومة، بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزيّ، بالإفراج عن جميع السلع في الموانئ، وتوفير المكون الدولاري المطلوب.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.