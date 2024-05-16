زراعة النواب توافق على موازنة جهاز تنمية البحيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 04:28 مساءً - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة لجهاز تنمية وحماية البحيرات للعام المالى الجديد.

تخفيض أسعار الأسماك

وخلال الاجتماع قال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة:" نسعى لزيادة الإنتاج وتخفيض أسعار الأسماك في الأسواق، ونضع آمال كبيرة على جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية في ذلك الأمر".

واستعرض اللواء الحسينى فرحات، رئيس جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن الجهاز كان يعاني من عجز يصل إلى ١٢٩ مليون

جنيه، وكان أمام الجهاز تحديات كبيرة وتم وضع خطة لتقليل العجز.

وحول أسعار الأسماك، أوضح أن السبب في ارتفاع الأسعار هو تكلفة إنتاج الأسماك، في مقدمتها مشكلة الأعلاف واستهلاك الكهرباء والضرائب، التى يتحملها أصحاب المزارع.

مؤشرات إيجابية في زيادة الإنتاج

وتابع، هناك مؤشرات إيجابية في زيادة الإنتاج، حيث تضاعف حجم الإنتاج في بحيرة ناصر، ليصل إلى ٥٦ ألف طن بعدما كانت ٢٨ ألف طن وأشار إلي حاجة الجهاز للاستعانة من بعض الخبرات.

وآثار النائب هشام الحصرى، تأثير قرار وقف الصيد، في البحر الأحمر لمدة خمس سنوات، علي حجم الإنتاج والصيادين.

وعقب رئيس الجهاز قائلا:" بالفعل تواصلنا مع محافظ البحر الأحمر ومحافظ جنوب سيناء، ليتم تعديل القرار والالتزام بمناطق الصيد، كما تم التواصل مع الصيادين،وسيتم حل الأمر قريبا".

وعقب النائب هشام الحصرى قائلا:"هدفنا تخفيض الأسعار وتوافر الأسماك بزيادة حجم الإنتاج".

وقال اللواء الحسينى فرحات، أن العام المقبل سيكون أفضل بكثير في موارد الجهاز وفي حجم الإنتاج والأسعار.

وعقب المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قائلا إن الجهاز يدرس أى طلبات من جهات الدولة بتوفير أى طلبات تعيين لسد العجز فيها.

ضعف الإنتاج من بحيرة ناصر

فيما أثار النائب جابر أبو خليل، ضعف الإنتاج من بحيرة ناصر، بسبب استمرار بعض المخالفات، المثبتة في محاضر رسمية.

ودعا لتنظيم زيارة على أرض الواقع لبحث المشكلات.

لجنة الزراعة

وقال النائب هشام الحصرى، ان اللجنة سبق وأوصت بعدد من التوصيات بشأن بحيرة ناصر خلال زيارة ميدانية للجنة.

وطالب الحصرى، رد من الجهاز علي التوصيات، مع دعوة أعضاء مجلس النواب خلال زيارات رئيس الجهاز لتفقد البحيرة

ووافقت اللجنة علي موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للعام المالى الجديد، بقيمة ٨٥ مليون جنيه، مقارنة ب ٢٤ مليون جنيه للعام المالى الحالى.