مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في تفحم ميكروباص على طريق القطامية -...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 04:28 مساءً - لقي شخصان وأصيب 10 آخرون بحروق من الدرجة الأولى في حادث تفحم سيارة ميكروباص على طريق السويس القطامية العين السخنة، وجار حاليًا نقل بعض المصابين إلى أقرب مستشفى في محافظة القاهرة، وتوجيه الحماية المدنية للتأكد من وجود ضحايا داخل السيارة.

تفحم ميكروباص بالسويس

وتلقى الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بلاغا باحتراق وتفحم سيارة ميكروباص بطريق السويس القطامية، وعلى الفور تم استدعاء جميع السيارات المتمركزة على الطرق السريعة وتوجيههم إلى مكان الحادث.

وقال مصدر إن الأجهزة المعنية تلقت بلاغا باشتعال النيران في سيارة ميكروباص بطريق السويس القطامية، وتفحمها بالكامل.

وأضاف أن مرفق الإسعاف وجه 10 سيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين، وجار نقل عدد منهم إلى أقرب مستشفى بالقاهرة لوقوع الحادث ناحية العاصمة.

وأشار أن عدد المصابين حتى الآن عددهم 10 أشخاص وذلك بحروق من الدرجة الأولى، بينما لم يتبين وقوع ضحايا من عدمه، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية للحضور إلى موقع الحادث وفحص السيارة الميكروباص المتفحمة.

ووجه اللواء حسام الدين أحمد الدح مدير أمن السويس، بانتقال القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث لتسهيل الحركة المرورية على الطريق ومنع تكدس السيارات.

وطلب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجاهزية واستعداد مجمع السويس الطبي احتياطيًا، لنقل أي مصاب في الحادث إلى المجمع.