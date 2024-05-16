ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الأراضي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من (تاجر أراضى - مقيم بدائرة المركز ) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بلغت أكثر من (4 مليون جنيه) نظير إستثمارها فـى مجال تجارة الأراضى مقابل عائد شهرى، إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ لهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأضاف بتعثره مادياً نتيجة تعرضه لخسارة فـى مجال تجارته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.