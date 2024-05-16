كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية وضبط مرتكبى الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة (سائق - مقيم بدائرة المركز) بأحد المجارى المائية بدائرة المركز.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن تحديد وضبط مُرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، حيث قرر أحدهم بعقده العزم على سرقة دراجة نارية بالإتفاق مع آخر على أن يقوم بتصريفها له.

وبتاريخ الواقعة تقابل الأول مع المجنى عليه بإحدى القرى بدائرة المركز وإستدرجه بدعوى توصيله لإحدى الأماكن بدراجته النارية، ولدى وصولهما للمجرى المائى محل البلاغ طلب من المجنى عليه النزول وقام بالتعدى عليه بالضرب وإلقائه بمياه المجرى المائى وإستولى على الدراجة النارية وتوجه للثانى والذى قام بالتصرف فيها بالبيع للثالث مقابل مبلغ مالى إقتسماه سوياً ، كما أرشد المتهمون عن المبلغ المالى والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.