القمة العربية ترحب بانضمام مصر والأردن لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الاسرائيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 04:29 مساءً - رحب مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بقرار جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وجددت القمة في قرارتها الصادرة عنها على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.

وأدانت القمة العربية استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف أكثر من مئة وعشرين ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته.

كما قرر المجلس متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية

وأدان المجلس الاحتلال الاسرائيلي لرفضه الانصياع لقرار مجلس الأمن والذي طالب، ضمن أمور أخرى، بوقف فوري لإطلاق النار، والسماح لمرور المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل واسع وآمن ودون عائق، وكذلك رفضها الالت ازم بأمري محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة.

كما رحب المجلس بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للبت في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، واستخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والترحيب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.