رئيس “الوطنية للصحافة” يتفقد اللجان الانتخابية بمؤسسات أخبار اليوم ودار الهلال

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، عدد من اللجان الانتخابية بمؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال، حيث تجري عمليات التصويت على عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وأشاد الشوربجي بحرص الزملاء على الحضور والمشاركة والإقبال الكبير الذي شهدته اللجان، وتابع عملية التصويت وحرص على الاستماع لعدد من الزملاء، وأكد حرص الهيئة على خروج الانتخابات في أبهى صورة وبما يليق بمكانة وعراقة المؤسسات الصحفية القومية.

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة، المستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، الدكتور أحـــمــد مــخــتــار وكيل الهيئة، وليــد عــبدالعـزيز، أســامة أبــو بــاشا، عضوا الهيئة ومروة الســيسـي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة والمستشار مـــدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

انطلقت انتخابات عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال، صباح اليوم، وذلك في ثان أيام الماراثون الانتخابي للمؤسسات الصحفية القومية، والذي يختتم فعالياته الأربعاء المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري.

تم فتح باب التصويت أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا، وشهدت اللجان إقبالا كبيرا من الزملاء، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجلس إدارة أخبار اليوم عن الصحفيين 7 مرشحين، الإداريين 12 مرشحا والعمال 7 مرشحين، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة عن الصحفيين 15 مرشحا، الإداريين 11 مرشحا والعمال 5 مرشحين.

بينما بلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجلس إدارة دار الهلال عن الصحفيين 5 مرشحين، الإداريين 9 مرشحين والعمال 3 مرشحين، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة عن الصحفيين 4 مرشحين، الإداريين 5 مرشحين والعمال 6 مرشحين.

ويشار إلى أن المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قد أكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وأوضح أنه تم تكليف المؤسسات بتيسير عملية الاقتراع على الناخبين، وشدد على أن الهيئة تستهدف انتخابات بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية حتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال.

وكان الماراثون الانتخابي للمؤسسات الصحفية القومية، قد انطلق من مؤسسة الأهرام يوم الإثنين الماضي وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة، وشهدت اللجان إقبالا كبيرا، وتفقد رئيس الهيئة، عدد من اللجان الانتخابية بالمؤسسة، وأشاد بكثافة الحضور وتابع عملية التصويت.