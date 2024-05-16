نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يرصد أراء طلاب الشهادة الإعدادية بالامتحانات في المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، آراء الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ببعض المحافظات اليوم، مشيرةً إلى أن امتحان محافظات القاهرة في مادة اللغة العربية جاء في مستوي الطالب المتوسط.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، امتحان الجبر لمحافظة المنوفية جاء مباشر دون تعقيدات، اما بالنسبة لامتحانات النقل الصف الثاني الثانوي لمحافظة الجيزة جاء التاريخ في مستوي الطالب المتوسط عدا بعض التركات التي تحتاج طالب مميز وذلك في الاسئلة المقالية.



والجدير بالذكر صرح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أيمن موسى، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية، (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ٣٥.

وأكد ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.

ونوه "موسى" بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ٣٥ متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجه مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا في نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والإلتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

الخميس 16 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية.

السبت 18 مايو: الدراسات الاجتماعية.

الأحد 19 مايو: اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 20 مايو: العلوم.

الثلاثاء 21 مايو: الجبر والإحصاء + التربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو: الهندسة.