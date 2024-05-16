نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "العربية للتصنيع" يترأس اجتماعات اللجنة العليا لشئون التوظيف لشغل وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برؤية مستقبلية واضحة لتطوير وتحديث آليات نظم الإدارة داخل الهيئة العربية للتصنيع، تناسب أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، ترأس اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعات اللجنة العليا لشئون التوظيف لشغل وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، للمرشحين من مصنع حلوان للصناعات المتطورة ومصنع قادر للصناعات المتطورة.

يذكر أن اجتماعات هذه اللجنة تتم على مدار عدة أيام منفصلة بمشاركة اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم" مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس خالد شكري مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للصناعات الكيميائية ورؤساء مجلس إدارات مصنعي حلوان وقادر وبحضور رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، والدكتور تامر عمرو مدير الدراسات والشهادات المهنية بمركز اعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقد اتسمت معايير الاختيار بالوضوح والدقة والشفافية ومنها استيفاء المتقدمين لشروط شغل الوظيفة والقدرات والمؤهلات العلمية والحصول على الدورات التدريبية المتخصصة، فضلا عن تقديم كل مرشح مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

كما يتم اختبار السمات الشخصية للمرشحين لشغل وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة العربية للتصنيع وفقا لمهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع، وحل المشكلات وإدارة الأزمات، ومهارات الاتصال والإقناع والعرض.