القمة العربية ترحب بانضمام مصر والأردن لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:25 مساءً - رحب مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بقرار جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلى.

وجددت القمة فى قرارتها الصادرة عنها على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية

للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوى، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار

وأدانت القمة العربية استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، واستهداف أكثر من مئة وعشرين ألف مدنى فلسطينى بين شهيد وجريح ومفقود، وإخضاع الشعب الفلسطينى للمجاعة والحصار القاتل الذى يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية فى قطاع غزة، فى ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذى تبنته.

كما قرر المجلس متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية.

وأدان المجلس الاحتلال الإسرائيلى لرفضه الانصياع لقرار مجلس الامن والذى طالب، ضمن أمور أخرى، بوقف فورى لإطلاق النار، والسماح لمرور المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل واسع وآمن ودون عائق، وكذلك رفضها الالت ازم بأمرى محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة.

كما رحب المجلس بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائى للبت فى الدعوى التى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسارئيل، بتهمة فشلها فى الوفاء بالتازماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، واستخلاص المحكمة أن الشعب الفلسطينى محمى بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والترحيب بالتدابير المؤقتة التى أمرت بها المحكمة.