الرئيس السيسي وعاهل الأردن يؤكدان ثوابت موقفهما بالوقف الفورى لإطلاق النار بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:25 مساءً - على هامش انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يتفق مع تطلعات شعبيهما نحو الاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع ناقش الوضع فى قطاع غزة، والظرف الكارثى الذى يواجهه سكان القطاع بسبب العدوان الإسرائيلى المستمر منذ ما يزيد عن سبعة أشهر، والذى يتفاقم فى ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية، حيث أكد الجانبان ثوابت موقف البلدين المطالب بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار، والسماح العاجل والكامل لنفاذ المساعدات الإنسانية، والرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم فى إنفاذ حل الدولتين وفى عودة الحق الفلسطيني.