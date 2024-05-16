الرئيس السيسي ونظيره العراقى يحذران من التداعيات السلبية لاستمرار حرب غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:25 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين وما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائى أو الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، وما يسهم به هذا الزخم من ربط مصالح البلدين وتعظيم الفوائد المشتركة، فضلًا عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها المنطقة، وقد حرص الرئيس فى هذا الصدد على تأكيد دعم مصر لاستقرار الأوضاع بالعراق والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، خاصة فى جهوده فى مكافحة الإرهاب

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين شددا على قناعتهما بأهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، بما يعزز من تماسك المنطقة فى ظل الاضطرابات الراهنة التى تشهدها، وفى هذا الإطار تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة فى قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث حذر الجانبان من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والعمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية.