الرئيس السيسي ونظره الجيبوتى يؤكدان ضرورة استعادة الهدوء فى مضيق باب المندب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:25 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيله، وذلك على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين.



وذكر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، وحرصهما على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، والوصول به إلى آفاق أرحب بما يعكس المصالح المشتركة بين البلدين خاصةً على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقى، مشددين على حرصهما على التشاور المستمر فى هذا الإطار، وقد أكد السيد الرئيس فى هذا الصدد أهمية الدور الذى تضطلع به جيبوتى فى المنطقة، مشيدًا بمواقفها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى القرن الإفريقي.

وتطرق اللقاء فى هذا الصدد أيضًا إلى الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر، حيث أعرب الرئيس عن موقف مصر الثابت بشأن ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسى فى اتساع رقعة عدم الاستقرار فى الإقليم، وفى هذا الإطار أكد الجانبان ضرورة استعادة الهدوء فى مضيق باب المندب، مشددين على أهمية تنسيق جهود الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتعزيز التعاون المشترك بينها باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية فى استقرار هذه المنطقة.