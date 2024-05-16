الرئيس السيسي يلتقى رشاد العليمى ويؤكد تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:25 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالدكتور رشاد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، على هامش أعمال القمة العربية فى البحرين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن، مع دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة فى اليمن سياسيًا، وتأكيد موقف مصر الثابت الداعم للشرعية، ممثلة فى مجلس القيادة الرئاسى والحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما ثمنه رئيس مجلس القيادة الرئاسى، مشيدًا بالدعم الذى تلقاه بلاده من مصر على المستويات السياسية والإنسانية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجانبين حرصا على التشاور بشأن التطورات الراهنة بمنطقتى البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أكدا ضرورة تكثيف جهود حلحلة أزمة قطاع غزة، ومن ثم خفض حجم التوترات الراهنة، بما ينعكس على الوضع فى البحر الأحمر، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية فى استقرار الإقليم وسلامة الملاحة البحرية فى هذا الممر الاستراتيجى الهام.