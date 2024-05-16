الرئيس السيسي يؤكد لـ”أبو مازن” دعم مصر للقيادة الفلسطينية فى مواجهة الضغوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:25 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص خلال اللقاء على تأكيد دعم مصر للقيادة الفلسطينية فى مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، وتقدير مصر لجهود السلطة الفلسطينية لدفع المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته فى مواجهة العدوان الإسرائيلى

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شدد على رفض مصر قيادةً وشعبًا للحرب الإسرائيلية فى غزة، والتى تتفاقم آثارها بسبب العمليات العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة لحشد موقف دولى جاد وصارم إزاء الإجراءات الإسرائيلية، والتحركات المصرية لإيقاف الحرب ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع وإنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالى القطاع، حيث أكد موقف مصر الثابت نحو ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية تعد الضامن الرئيسى لاستقرار وأمن المنطقة.

ومن جانبه، ثمن الرئيس الفلسطينى الموقف المصرى الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والخطوات الجادة التى تتخذها مصر سعيًا لإيقاف نزيف الدم الفلسطينى، مؤكدًا حرصه على التشاور والتنسيق المستمر مع الرئيس لاستعادة السلام والأمن بالأراضى الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة.