الرئيس السيسى ورئيس اليمن يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:26 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على هامش أعمال القمة العربية في البحرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن، مع دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة في اليمن سياسياً، و تأكيد موقف مصر الثابت الداعم للشرعية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما ثمنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيداً بالدعم الذي تلقاه بلاده من مصر على المستويات السياسية والإنسانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين حرصا على التشاور بشأن التطورات الراهنة بمنطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أكدا ضرورة تكثيف جهود حلحلة أزمة قطاع غزة، ومن ثم خفض حجم التوترات الراهنة، بما ينعكس على الوضع في البحر الأحمر، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار الإقليم وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي الهام.