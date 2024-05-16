القمة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرارات ضد إسرائيل بسبب العدوان على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:26 مساءً - دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العربية مجلس الأمن الدولى إلى اتخاذ قرارات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان امتثال إسرائيل، للوقف الفورى لإطلاق النار والإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطينى وتهجيره قسريا، ولإدخال المساعدات الإنسانية.

وأدان المجلس العملية العسكرية الاسرائيلية في رفح وما تشكله من تهديد لنحو 1.5 مليون مواطن ونازح قسرياً، والسيطرة على معبر رفح البرى ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) الأمر الذى سيؤدى إلى مزيد من خنق قطاع غزة وارتكاب مزيد من المجازر الإسارئيلية ضد الشعب الفلسطيني، والإمعان في جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسرى للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد تهجيرهم داخلياً من خلال العدوان عليهم ودفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية ومنع عودتهم إلى أماكن سكنهم.