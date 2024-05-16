حماة الوطن: الرئيس السيسي حريص على طرح رؤية مصر للأزمة بالقمة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:26 مساءً - قال الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارحية بحزب حماة الوطن، أن القمة العربية المنعقدة في المنامة بالبحرين تأتي في توقيت حساس للغاية، حيث تتزامن مع مستجدات الموقف المصري الحاسم والذي يعبر يوما بعد يوم عن مناصرة القضية الفلسطينية بكل الأشكال، وذلك من خلال إعلان مصر الإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ما يجعله جزء مهم من العمل العربي ويستوجب اصطفاف كل الدول العربية خلفه.

وأضاف «الزهار»، أن القمة العربية تعكس استمرار التشاور بين القادة العرب، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي تعيشها المنطقة العربية، خاصة القضية الفلسطينية التي تعد المحور الرئيسي في هذه القمة وضمن أولويات القادة العرب، خاصة فيما يتعلق بآليات دعم صمود الشعب الفلسطيني، والحفاظ على القضية الفلسطينية، ومواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن الشارع العربي يراهن بقوة على مخرجات قمة المنامة والتي يتوقعون أن يكون لها دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية وفي مواجهة العديد من الملفات الحيوية التي تمثل تهديدا للأمن القومي العربي.

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريص على طرح رؤية مصر للأزمة وكيفية حلها من خلال تنفيذ إقامة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وسيكون هناك أيضًا تركيز على أن هذه الأزمة ليست بمعزل عن المجتمع الدولي، ومصر حريصة على حث المجتمع الدولي على ذلك وهو ما ينعكس على ما يصدر عن القادة العرب من مخرجات، وأن يكون هناك نظاما دوليا يجب أن يتسم بالعدالة والمساواة، وأن يتم من خلاله الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

وأوضح «الزهار»، أن القمة العربية في البحرين هي الأولى من نوعها التي تستضيفها المنامة، خاصة أن القمة العربية تتزامن مع اليوبيل الفضي لتنصيب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، وتتصدر فلسطين أجندة المناقشات على مائدة القادة العرب، ووقف إطلاق النار وإغاثة أهالي قطاع غزة ورفض التهجير ضمن أولويات القمة العربية، وهناك توافق عربي واسع النطاق حول رفض العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية، مؤكدا أهمية توحيد الجهود العربية سيكون له تأثيراته الإيجابية على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الاقليمية والدولية على الأمة العربية.