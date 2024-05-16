انت الأن تتابع خبر بدون ورقة وقلم .. التأمينات تعلن عن جدول زيادة المعاشات يونيو 2024 : شوف هتوصل كام - عرب فايف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من أصحاب المعاشات في مصر على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري، معرفة قيمة الزيادة التي سيحصلون عليها مع معاشات يونيو 2024.

وجاء ذلك في ظل انتشار الكثير من الأقاويل التي تتحدث حول استعداد الحكومة بصرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات بخلف الزيادة التي تم الحصول عليها في شهر مارس الماضي، والمقدر بنسبة 15%.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات يونيو 2024 بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن طريق الضغط هنا

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

الضغط على ​​بدء الخدمة.

إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، والأسم الأول للأم.

النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

موعد صرف المعاشات يونيو 2024