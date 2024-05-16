رفع 56 حالة إشغال وتعد بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية في العمرانية بالجيزة

وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بإشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه. وأسفرت الحملة عن رفع نحو 56 حالة إشغال بالكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

محمد يوسف

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