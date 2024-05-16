يوسف زيدان ضيف خالد أبو بكر فى "كل يوم" الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 06:36 مساءً - يستضيف الإعلامى والمحامى الدولى، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة ON، الدكتور يوسف زيدان، وذلك فى حلقة خاصة مساء اليوم الخميس في تمام التاسعة مساء.

ويتناول لقاء الليلة، أسئلة الشارع المصري، دعوة تكوين، وأصحابها، وأهدافها، وسر هذا التوقيت.

ويتطرق يوسف زيدان للرد على الانتقادات الموجهة لزملائه، وكيف سيواجهونها، وخططهم خلال الفترة المقبلة، وما يمكن أن يقدموه للمجتمع.

يذاع برنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، في تمام التاسعة مساءًا، من كل أسبوع.